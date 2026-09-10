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Аргументы недели

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Такер Карлсон: «Украины как государства и нации больше не существует»

Такер Карлсон: «Украины как государства и нации больше не существует»

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что «Украины как государства и нации больше не существует», а американские политики фактически привели страну к катастрофе.

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Геннадий Бережнов

ЕС это хищник, который делает всё что бы славяне били друг друга исполняя их желание. Нет в Киеве разумных людей - они почти  все под идеологией Бандеры и продолжают воевать и гибнут. Их хватают и везут на ЛБС не подготовленными, однако бегают по подвалам пока не прибьют.