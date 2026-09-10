Американский журналист Такер Карлсон заявил, что «Украины как государства и нации больше не существует», а американские политики фактически привели страну к катастрофе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство
- Приехал, поработал, уехал: инициатива группы депутатов может поспособствовать внедрению в России модели гостевого труда
- Приоритет своим: почему доступ мигрантов к природным ресурсам и таксопаркам в Сибири будет перекрыт
Свежие комментарии
- Пять веков борьбы...
- Приехал, поработа...
- Приехал, поработа...
ЕС это хищник, который делает всё что бы славяне били друг друга исполняя их желание. Нет в Киеве разумных людей - они почти все под идеологией Бандеры и продолжают воевать и гибнут. Их хватают и везут на ЛБС не подготовленными, однако бегают по подвалам пока не прибьют.