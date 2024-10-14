Рязанская область стала 47-ой в рейтинге благосостояния регионов

Эксперты распределяли места по ряду критериев. В число основных показателей включили возможность семьи со средним доходом приобрести фиксированный набор товаров; объем банковских вкладов, ипотечные кредиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии