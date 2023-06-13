Конгрессмен Джексон обвинил Байдена в преступлении века из-за скандала с украинской Burisma

Конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон обвинил президента США Джо Байдена в совершении "преступления века" из-за подозрений в его связи с руководством украинской компании Burisma, в состав правления которой входил его сын Хантер Байден.
Конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон обвинил президента США Джо Байдена в совершении "преступления века" из-за подозрений в его связи с руководством украинской компании Burisma, в состав правления которой входил его сын Хантер Байден.
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