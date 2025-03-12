Украинские террористы осуществили самый массированный налёт дронов на Россию с начала СВО, запустив свыше 350 беспилотников.
«Основной удар, совершенно предсказуемо, наносили по Москве и Московской области»
Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошо написали !!
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13 час.
Tania Еременко
А наши Куев берегут. Только для кого? Для пиндосни? гаЦЦство какое. А они выжигают наши города и сёла.
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10 час.
Сергей Лазарев
Сакажите мне пожалуйста, а кто направлял эту армаду БПЛА, добрый МАСК или добрый Трамп? И где на практике реализация лозунга - "...будем бить по центрам наведения - ...принятия решения..."
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3 час.
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