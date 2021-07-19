Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав 5
    Есть интересы государства.подающего жалобу в Европейский суд и есть простые граждане в стране.которые тоже подают ту...Защита прав челов...
  • Леонид Буравлев
    А вы пожуйте галстук, тогда и не покруче идеи придут!)))О фразе дня с Укр...
  • Татьяна Браун
    Может бросить хохлопитекам мысль: назначить дьяка, который будет записывать такие "шедевры". Ведь если потом книжицу ...О фразе дня с Укр...

В Вашингтоне вздрогнули. Зеленский недоволен Байденом

В Вашингтоне вздрогнули. Зеленский недоволен Байденом

  На Украине разыгрывается очередной акт трагифарса «весь мир с нами», «просить и требовать», и «нам все должны».

Вернуться к статье
3114
Обсудить
Сергей К
Ну и что тут странного? Зеленский потомок Авраама, а Кто такой БаЙден?
Альбина Колесникова
Ну и Зеленский ,так и не научился думать головой, правда с головой он не дружит совсем ,нет ему уже никто не поможет не лез бы в воду не зная броду. Угробили страну , население кто может покинуло Украину.
Наиль Бакиров
А ведь Зеленский не шутит , ещё немного понаблюдает за этими "партнёрами" и введёт драконовские экономические санкции !!! И всё...экономика США и Евросоюза будут разорваны в клочья !!!
Елена Андреева
По другому Украина не умеет, Россия приучила, кормила, поддерживала, хвалила. А сами что могут? Только нагло требовать. Но запад не Россия, их уже давно тошнит. Но сколько этот токсикоз ещё потерпят, даже не вопрос. Скоро плюнут, даже ноги вытирать не будут, противно.
Владимир Витковский
Пора шуту и стаду выбирать сортиры- пришло время...
АЛЕКСАНДР
Повсюду, где забава и забота страшнее нет на свете ничего, чем цепкая серьезность идиота и хмурая старательность его...Территория недоразвитых особей в развитии человечества.
Иван
клоун...
Дмитрий Фактурович
Раньше Зеля играл членом на рояле, теперь будет звенеть мерзлыми яйцами о край проруби.
Владимир Витковский
А заслужило ли это такой милости?!
Виктор Викторов
Очень даже правильно делает. Зеленский играет на том, что если запад перестанет ему помогать, то он будет дружить с Китаем и Россией
Александр Александров
Только вот России и Китаю эти недоумки уже остое... ну, надоели...
Виктор Викторов
Политика это сфера человеческой деятельности, но это не физический человек, которому свойственно уставать или утомляться.
Александр Александров
А я где-то употребил слово "политика"? Попробуйте ещё раз перечитать мой коммент и если это слово найдёте - мои Вам аплодисменты.
Виктор Викторов
Но, позвольте, мы обсуждаем здесь политические вопросы. О физических лицах тут нет речи. Это даже без объяснений понятно. А разве не так?
Александр Александров
Так как... Нет там такого слова? Нету Вам аплодисментов!
Виктор Викторов
Ах придумайте уже другую игру, шалунишка)
Александр Александров
Так Вы из "этих"... Понятно...
Виктор Викторов
А я решил что вы из "этих"
Александр Григоров
байден теперь хохлов боится ....вдруг в отставку отправят ...эти древние все могут
Анатолий Селиванов
с зеленым ни байдену, ни тем более путину встречаться нельзя - а то он несет негатив на всю страну, в которую рвется поехать (оман, германия и т.д. - свершившиеся факты)
Анатолий Анатольев
Бедненькие! Использовали как ПРЕЗИК!!!!! . Извините, как средство индивидуальной защиты мира, от якобы великих в нищете!!!!!
Лора Лора
Правильно: Наглые, ХамЫ, Убогие, Убийцы своих граждан и тд. получат, что заслужили..
Игорь Кузнецов
Ну ладно, мы пережили пропойцу Ельцина, который хоть прощения попросил прежде чем к нему подошли и сказали "Ша, доуправлялся". Но кто на Украине сможет вот так попросить прощения у народа и хоть кого-то предложит "преемником"?
Александр Самбур
Наиль Бакиров
Лишний раз убеждаюсь , как прав был С. Лавров в оценке хохлов - "Дебилы , бл@дь " !!!
Мария
Уже играл бы лучше на рояле.
Нина Шалева
Давайте ребята, добивайте Зеленского как сможете. Сатирой , юмором.., может ему тошно станет.
Борис Осипов
Людмила Свириденко
Никак не могу понять, как весь большой мир оказался в должниках у одной маленькой Украины?
Нина Шалева
Ну вот, Мальчиш Плохиш любит варенье, печенье, пусть сам все варит и печет. Доигрались! Не хрен было вентель туда сюда крутить.
Нина Шалева
У Зеленского заметили некую болезнь. Страдает русским шовинизмом! У нас эта болезнь, вроде бы, прошла. Ну а Володя Зеленский никак не успокоиться. Украйна выше всех, лучше, умнее, красивее. С неисчерпаемой гениальностью! Пусть и дальше танцует и пляшет.

Картина дня

наверх