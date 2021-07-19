В Вашингтоне вздрогнули. Зеленский недоволен Байденом

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаВ Вашингтоне вздрогнули. Зеленский недоволен Байденом На Украине разыгрывается очередной акт трагифарса «весь мир с нами», «просить и требовать», и «нам все должны».Вернуться к статье3114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей КНу и что тут странного? Зеленский потомок Авраама, а Кто такой БаЙден?Альбина КолесниковаНу и Зеленский ,так и не научился думать головой, правда с головой он не дружит совсем ,нет ему уже никто не поможет не лез бы в воду не зная броду. Угробили страну , население кто может покинуло Украину.Наиль БакировА ведь Зеленский не шутит , ещё немного понаблюдает за этими "партнёрами" и введёт драконовские экономические санкции !!! И всё...экономика США и Евросоюза будут разорваны в клочья !!!Елена АндрееваПо другому Украина не умеет, Россия приучила, кормила, поддерживала, хвалила. А сами что могут? Только нагло требовать. Но запад не Россия, их уже давно тошнит. Но сколько этот токсикоз ещё потерпят, даже не вопрос. Скоро плюнут, даже ноги вытирать не будут, противно.ВВВладимир ВитковскийПора шуту и стаду выбирать сортиры- пришло время...АЛЕКСАНДРПовсюду, где забава и забота страшнее нет на свете ничего, чем цепкая серьезность идиота и хмурая старательность его...Территория недоразвитых особей в развитии человечества.Иванклоун...Дмитрий ФактуровичРаньше Зеля играл членом на рояле, теперь будет звенеть мерзлыми яйцами о край проруби.ВВВладимир ВитковскийА заслужило ли это такой милости?!Виктор ВикторовОчень даже правильно делает. Зеленский играет на том, что если запад перестанет ему помогать, то он будет дружить с Китаем и РоссиейАлександр АлександровТолько вот России и Китаю эти недоумки уже остое... ну, надоели...Виктор ВикторовПолитика это сфера человеческой деятельности, но это не физический человек, которому свойственно уставать или утомляться.Александр АлександровА я где-то употребил слово "политика"? Попробуйте ещё раз перечитать мой коммент и если это слово найдёте - мои Вам аплодисменты.Виктор ВикторовНо, позвольте, мы обсуждаем здесь политические вопросы. О физических лицах тут нет речи. Это даже без объяснений понятно. А разве не так?Александр АлександровТак как... Нет там такого слова? Нету Вам аплодисментов!Виктор ВикторовАх придумайте уже другую игру, шалунишка)Александр АлександровТак Вы из "этих"... Понятно...Виктор ВикторовА я решил что вы из "этих"Александр Григоровбайден теперь хохлов боится ....вдруг в отставку отправят ...эти древние все могутАнатолий Селивановс зеленым ни байдену, ни тем более путину встречаться нельзя - а то он несет негатив на всю страну, в которую рвется поехать (оман, германия и т.д. - свершившиеся факты)Анатолий АнатольевБедненькие! Использовали как ПРЕЗИК!!!!! . Извините, как средство индивидуальной защиты мира, от якобы великих в нищете!!!!!Лора ЛораПравильно: Наглые, ХамЫ, Убогие, Убийцы своих граждан и тд. получат, что заслужили..Игорь КузнецовНу ладно, мы пережили пропойцу Ельцина, который хоть прощения попросил прежде чем к нему подошли и сказали "Ша, доуправлялся". Но кто на Украине сможет вот так попросить прощения у народа и хоть кого-то предложит "преемником"?Александр СамбурНаиль БакировЛишний раз убеждаюсь , как прав был С. Лавров в оценке хохлов - "Дебилы , бл@дь " !!!ММарияУже играл бы лучше на рояле.НШНина ШалеваДавайте ребята, добивайте Зеленского как сможете. Сатирой , юмором.., может ему тошно станет.БОБорис ОсиповЛюдмила СвириденкоНикак не могу понять, как весь большой мир оказался в должниках у одной маленькой Украины?НШНина ШалеваНу вот, Мальчиш Плохиш любит варенье, печенье, пусть сам все варит и печет. Доигрались! Не хрен было вентель туда сюда крутить.НШНина ШалеваУ Зеленского заметили некую болезнь. Страдает русским шовинизмом! У нас эта болезнь, вроде бы, прошла. Ну а Володя Зеленский никак не успокоиться. Украйна выше всех, лучше, умнее, красивее. С неисчерпаемой гениальностью! Пусть и дальше танцует и пляшет.Комментировать
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