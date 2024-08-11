Готовим бомбическую домашнюю сгущёнку: подборка рецептов

В таком продукте точно не будет сомнительных добавок. Нежный вкус и тонкий сливочный аромат делают сгущённое молоко идеальным топингом для блинов и вафель, а ещё важным ингредиентом для кремов, мороженого и других десертов.
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