Затмил всех!В пятом туре АПЛ «Ливерпуль» добыл минимальную победу над «Борнмутом» (1:0), оформив лишь вторую победу в сезоне.
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