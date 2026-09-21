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«Ливерпуль» едва не совершил огромную ошибку: Гакпо мог уйти летом, но сейчас — он лучший в команде

«Ливерпуль» едва не совершил огромную ошибку: Гакпо мог уйти летом, но сейчас — он лучший в команде

Затмил всех!В пятом туре АПЛ «Ливерпуль» добыл минимальную победу над «Борнмутом» (1:0), оформив лишь вторую победу в сезоне.

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