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Военное обозрение

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Качение на скольжение: подшипниковый кризис Третьего рейха

Качение на скольжение: подшипниковый кризис Третьего рейха

22 ноября 1944 года. До падения Берлина остаётся менее полугода. В небольшом городе Веттер-Рур за закрытыми дверями собирается тридцать с лишним человек — инженеров, директоров, правительственных советников и военных чиновников.

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