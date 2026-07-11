Качение на скольжение: подшипниковый кризис Третьего рейха

22 ноября 1944 года. До падения Берлина остаётся менее полугода. В небольшом городе Веттер-Рур за закрытыми дверями собирается тридцать с лишним человек — инженеров, директоров, правительственных советников и военных чиновников.
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