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ТАСС

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Корабли ВМФ России и ВМС НОАК вышли после учений на совместное патрулирование

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) завершили учения "Морское взаимодействие-2026" и вышли в море на совместное патрулирование акватории Азиатско-Тихоокеанского региона.

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