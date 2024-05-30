Лавров: оборонное сотрудничество РФ и Китая укрепляет международную безопасность

Сотрудничество России и Китая в области обороны направлено на укрепление международной безопасности и строится на принципах международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 30 мая.
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