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Лавров: оборонное сотрудничество РФ и Китая укрепляет международную безопасность

Сотрудничество России и Китая в области обороны направлено на укрепление международной безопасности и строится на принципах международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 30 мая.

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