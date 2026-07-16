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ДумаТВ

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Белоусов поручил доработать комплекс по оценке работы расчетов беспилотников

Белоусов поручил доработать комплекс по оценке работы расчетов беспилотников

  Андрей Белоусов поручил доработать программно-аппаратный комплекс для оценки действий расчетов БПЛА — система должна точнее учитывать специфику задач операторов, что позволит видеть объективную эффективность каждого расчета.

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