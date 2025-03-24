OJB Landscape Architecture создаст парк для штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Компания OJB Landscape Architecture опубликовала проект парка площадью 1,9 Га который станет частью комплекса Freedom Plaza в штаб-квартире ООН, спроектированного компанией Bjarke Ingles Group (BIG) в Нью-Йорке.
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