Изображения новейшего хэтчбека Renault 5 слили в Сеть до премьеры

Сюрприз испортила Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), которая опубликовала патентные изображения одной из самых ожидаемых новинок Renault за два месяца до презентации, намеченной на февраль 2024 года.
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