Новое предложение по штрафам за превышение скоростного режима Юлия ДнепровскаяВ 2021 году вступило и еще вступит в силу большое количество изменений в Правила дорожного движения, что ведет к новым штрафам, удобствам и неудобствам для водителей.
Новое предложение по штрафам за превышение скоростного режима Юлия ДнепровскаяВ 2021 году вступило и еще вступит в силу большое количество изменений в Правила дорожного движения, что ведет к новым штрафам, удобствам и неудобствам для водителей.
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