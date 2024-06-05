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В бюджете Орла нет денег на эвакуацию брошенного во дворах автохлама

В бюджете Орла нет денег на эвакуацию брошенного во дворах автохлама

В марте 2024 года губернатор Клычков, реагируя на многочисленные просьбы орловцев, заявил, что в регионе в ближайшее время будет разработана документация, согласно которой с территории дворов многоквартирных домов Орла начнут эвакуировать брошенный автотранспорт.

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