В бюджете Орла нет денег на эвакуацию брошенного во дворах автохлама

В марте 2024 года губернатор Клычков, реагируя на многочисленные просьбы орловцев, заявил, что в регионе в ближайшее время будет разработана документация, согласно которой с территории дворов многоквартирных домов Орла начнут эвакуировать брошенный автотранспорт.