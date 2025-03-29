Он сам не расскажет: 9 признаков, что ребенка обижают в детском саду

Детский сад — важный этап социализации, но не всегда адаптация к обществу у детей идет гладко. Чтобы понять, о чем речь, не надо далеко ходить — достаточно заглянуть в новости или на любой из форумов, где общаются мамы.
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