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Шестерых полицейских осудили за пытки во время январских событий

Шестерых полицейских осудили за пытки во время январских событий

Шестерых полицейских осудили в Алматинской области за пытки во время январских событий. Согласно материалам дела, пыткам в спецприёмнике подвергались 44 человека, среди которых были граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

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Eduard
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