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Царьград

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Конгресс США рассмотрит визовые ограничения для иностранных журналистов

Конгресс США рассмотрит визовые ограничения для иностранных журналистов

Конгресс США может пересмотреть решение об ограничении виз для иностранных журналистов до 240 дней. Это правило вступит в силу с 15 сентября и не затронет репортеров из Китая, чье пребывание уже ограничено 90 днями.

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