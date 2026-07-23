Конгресс США рассмотрит визовые ограничения для иностранных журналистов

Конгресс США может пересмотреть решение об ограничении виз для иностранных журналистов до 240 дней. Это правило вступит в силу с 15 сентября и не затронет репортеров из Китая, чье пребывание уже ограничено 90 днями.
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