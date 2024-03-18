Рынок открылся ростом, продают "ТКС Холдинг"

Российский рынок открыл торги в понедельник, 18 марта, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,3% до 3310 пункта, индекс РТС вырос на 0,79% до 1128,56 пункта.