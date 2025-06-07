В армии ФРГ выступили за полное оснащение ВС к 2028 году

Немецкая армия должна быть полностью оснащена к 2028 году. Об этом заявила глава Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке армии ФРГ Аннетт Леник-Эмден в беседе с газетой Tagesspiegel.
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