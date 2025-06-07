Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 349 подписчиков

В армии ФРГ выступили за полное оснащение ВС к 2028 году

В армии ФРГ выступили за полное оснащение ВС к 2028 году

Немецкая армия должна быть полностью оснащена к 2028 году. Об этом заявила глава Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке армии ФРГ Аннетт Леник-Эмден в беседе с газетой Tagesspiegel.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх