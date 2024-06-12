Волноваха. Жизнь продолжается

Жители Волновахского района уже с уверенностью смотрят в следующий день, в том числе благодаря ямальцам В июне исполняется два года, как Ямало-Ненецкий автономный округ взял шефство над Волновахой, сильно пострадавшей в боях.
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