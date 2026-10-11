В Арамили 16-летний водитель питбайка врезался в Mitsubishi

В Арамили 16-летний водитель питбайка и его пассажир-ровесник пострадали при столкновении с Mitsubishi Galant, выполнявшим левый поворот; обоих подростков доставили в больницу.
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