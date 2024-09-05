Росгвардейцы обезвредили десятки боеприпасов в огородах жителей Курской области

Сотрудники инженерного подразделения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в Курской области в рамках режима КТО, получили сведения об обнаружении неразорвавшегося боеприпаса после обстрелов ВСУ.
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