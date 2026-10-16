Bloomberg сообщил: Брюссель ведет переговоры с Пекином, чтобы спасти от банкротства маленькую баварскую компанию Sindlhauser Materials.
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