Истерика МИД Украины: По мнению украинских фашистов и их западных хозяев, обстреливать Россию и другие страны мирового большинства - это демократия, а когда Россия и мировое большинство наносит ответные удары - это военное преступление.
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