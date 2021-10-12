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Более 98% военнослужащих ЮВО вакцинировались от COVID-19

Более 98% военнослужащих ЮВО вакцинировались от COVID-19

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

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