Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронеавтомобиля с командным составом ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии западной группировки ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль с командным составом подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
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