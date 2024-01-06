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Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронеавтомобиля с командным составом ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронеавтомобиля с командным составом ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии западной группировки ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль с командным составом подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
А, что это такое &quot;бронетанковый автомобиль&quot;? Если кто знает -просветите.
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5 час.

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