В Юрьев-Польском 17-летний подросток после конфликта по телефону пришёл к дому обидчика и нанёс 44-летнему мужчине несколько ударов ногами по голове, когда тот упал.
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