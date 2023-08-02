БОЯ НАСМЕРТЬ НЕ БУДЕТ. США НЕ ПРИШЛИ НА ВОЙНУ, А РОССИЯ ИДЁТ ДО ПОЛЬШИ

TSITSAGI NIKITA/GLOBALLOOKPRESS Почему Россия никогда не договорится с Украиной о мире? Где остановятся русские войска? И как Запад планирует выстраивать отношения с Россией после окончания войны? Об этом говорим с политологом Андреем Перлой.
TSITSAGI NIKITA/GLOBALLOOKPRESS Почему Россия никогда не договорится с Украиной о мире? Где остановятся русские войска? И как Запад планирует выстраивать отношения с Россией после окончания войны? Об этом говорим с политологом Андреем Перлой.
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