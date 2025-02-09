Новая Ялта — новый мир на троих. Ожидание и реальность

Словом минувшей недели следует признать «Ялта». Нет, фамилия американского президента, конечно, превзошла по частоте упоминания имя крымского города, но справедливости ради, Трамп с первого дня своего нового президентства стал «в каждой бочке затычкой» по поводу и без, а Ялта при каждом её … .