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В Курской области сотрудники полиции выявили факт продажи контрафактной обуви

В Курской области сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями межмуниципального отдела МВД России Железногорский в результате проведения оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» выявили факт продажи поддельной обуви.

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