Родившая в 45 лет Орлова отказалась прощать мужу измену

Как известно, свое счастье в личной жизни известная певица обрела не так давно. После развода с первым мужем и долгих лет неудач на любовном фронте, артистка связала себя узами брака с предпринимателем Валерием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии