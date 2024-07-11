Рябков заявил, что Россия выработает военный ответ на планы США о размещении дальнобойных ракет в ФРГ

Без нервов, без эмоций Пентагон планирует разместить дальнобойные ракеты в Германии, что заставляет Россию разрабатывать военный ответ на угрозу, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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