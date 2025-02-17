В четырех районах Татарстана единороссы проинспектировали социальные объекты

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Единороссы Татарстана посетили социально значимые объекты в Пестречинском, Лениногорском, Апастовском и Черемшанском районах республики.
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