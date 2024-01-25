Станет ли Никки Хейли вице-президентом у Трампа?

Интрига на президентских выборах в США грозит угаснуть еще в самом начале предварительных выборов, задолго до июня-августа, когда Демократическая и Республиканская партия на своих съездах утвердят кандидатов, которые сразятся за Белый дом в финальной битве 5 ноября.