Станет ли Никки Хейли вице-президентом у Трампа?

Интрига на президентских выборах в США грозит угаснуть еще в самом начале предварительных выборов, задолго до июня-августа, когда Демократическая и Республиканская партия на своих съездах утвердят кандидатов, которые сразятся за Белый дом в финальной битве 5 ноября.
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