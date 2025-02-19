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Царьград

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Трамп усомнился в учете $300 млрд помощи Киеву от США и Европы

Трамп усомнился в учете $300 млрд помощи Киеву от США и Европы

Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу отсутствия отчетности по американской финпомощи Киеву.

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