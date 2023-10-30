Развожаев: ПВО отразило атаку БПЛА над морем у Севастополя

AB

Anlrey Boracow

То, что отразили атаку БПЛА у Крыма и над Крымом и Севастополем это замечательно, молодцы зенитчики и ПВошники КЧФ и ЮВО. Но вопрос в следующем, если у УкРуины нашлись 36 БПЛА, способных долететь до Крыма и Севастополя, значит их где то собирают, при чем достаточно большими партиями. Это не какая то хрень, которая не далеко летает, это серьезные БПЛА, способные пролететь более 100 км и нести на себе существенный боезаряд. Вот от сюда и вопрос - где, как и кто эти БПЛА на этой УкРуине собирает? Необходимо это выяснить основательно и прекратить эту сборку, с гарантией прекратить, навсегда прекратить.