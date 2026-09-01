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Царьград

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Минвостокразвития: Северный путь примет свыше 35 рейсов в 2026

Минвостокразвития: Северный путь примет свыше 35 рейсов в 2026

В 2026 году по Северному морскому пути ожидается более 35 международных контейнерных рейсов, по сравнению с 24 в предыдущем году.

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