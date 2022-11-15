Си Цзиньпин: мировой экономике грозит рецессия

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что необходимо поддерживать развивающие государства, потому как мировая экономика может столкнуться со спадом производства и замедлением темпов экономического роста, а именно на них ляжет вся тягость ситуации.
Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что необходимо поддерживать развивающие государства, потому как мировая экономика может столкнуться со спадом производства и замедлением темпов экономического роста, а именно на них ляжет вся тягость ситуации.
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