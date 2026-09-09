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Царьград

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Захарова рассказала о судьбе западных послов после возвращения из России

Захарова рассказала о судьбе западных послов после возвращения из России

Уходят в оппозицию: почему европейские дипломаты критикуют свои власти после работы в Москве.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на любопытную тенденцию среди иностранного дипломатического корпуса.

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