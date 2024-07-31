Все пассажиры сошедшего с рельсов поезда прибыли в Сочи

Сошедший с рельсов поезд Казань-Адлер вез всех своих пассажиров в Сочи. По данным пресс-службы ОАО "Российские железные дороги", первые два поезда прибыли на станцию в разное время - один вечером 30 июля, другой в ночь на 31 июля.
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