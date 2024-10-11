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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о словах Глушенкова про пиво: «Футболист должен сеять разумное, доброе, вечное, а не рассказывать про алкоголь всей стране»

Ранее футболист «Зенита» в интервью на ютуб-канале «СБГ Шоу» рассказал, что после матчей позволяет себе выпить две бутылки пива.

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