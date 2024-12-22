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Эксперимент на хохлах

Эксперимент на хохлах

Впечатление от «Итогов года с Владимиром Путиным» у меня вполне позитивное: глава государства уверен в себе, в нас и даже, я бы сказал, в американцах.

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