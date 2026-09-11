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Водила

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Почему я выбрал Belgee S50 вместо Lada Iskra: опыт замены Granta

Почему я выбрал Belgee S50 вместо Lada Iskra: опыт замены Granta

Рынок новых автомобилей в России продолжает удивлять переменами. Ещё несколько лет назад седаны были безусловными лидерами продаж, а сегодня покупатели всё чаще обращают взгляд в сторону кроссоверов.

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