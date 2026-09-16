Юрист рассказал, что грозит за долг по алиментам

Ключевой фактор для привлечения к ответственности — не размер долга, а поведение плательщика Юрист Александр Манько в беседе с "Абзацем" предупредил, что задолженность по алиментам может обернуться серьезными финансовыми трудностями, запретом на выезд за границу и другими ограничениями.