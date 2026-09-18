Эксперт Беленький назвал главный минус автомобилей из Китая

Главным недостатком китайских автомобилей на российском рынке остается их низкая остаточная стоимость, так как популярные кроссоверы из КНР за четыре года теряют от 40 до 55 процентов первоначальной цены.
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