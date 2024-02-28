Медведев назвал Байдена слабеющим стариком, Макрона – травоядным Бонапартом

Зампред Совбеза России в очередной раз очень жестко прошелся по личностям западных политиков.Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине, в которых он отрыто предложил укрепить отступающие войска ВСУ солдатами НАТО.
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