Система управления очередью, система электронной очереди, система управления электронной очередью – все это названия одного и того же инструмента, предназначенного для оптимизации потока клиентов и повышения эффективности обслуживания в различных организациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)