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Система управления электронной очередью

Система управления очередью, система электронной очереди, система управления электронной очередью – все это названия одного и того же инструмента, предназначенного для оптимизации потока клиентов и повышения эффективности обслуживания в различных организациях.

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