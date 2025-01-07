Морпехи встретили Рождество на богослужении на передовой в курском приграничье

Скриншот видео Военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск "Север" встретили Рождество Христово на богослужении в блиндажах на линии соприкосновения при выполнении боевых задач в курском приграничье.
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