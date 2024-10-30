Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    Таки да, евреи сейчас по всему Миру распространены! Однако Храм Соломона был построен в Иерусалиме около 3000 лет наз...«Израиль откажетс...
  • Vladimir Soukhatchev
    Возможно, Преступность и не имеет национальности, особенно в многонациональных ОПГ, но Каждый Преступник ее ИМЕЕТ! И ...Южный Урал ждет «...
  • Сергей Скрипальщиков
    так это же русофобская антисоветская особь. По заданию хозяев из-за лужи гавкаетБумеранг возвраща...

Volkswagen как зеркало немецкой души

Volkswagen как зеркало немецкой души

Впервые за свою почти 90-летнюю историю Volkswagen закрывает сразу три завода. Автогигант попал в идеальный шторм: тут и китайцы давят, и цены на энергоносители выросли, и европейский рынок до сих пор не пришел в себя после пандемии, поэтому вместо 16 млн машин удается продать только 14.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх